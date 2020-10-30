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بعد سنوات من الأسر في مخيم الهول.. أيزيديتان في طريق العودة إلى سنجار

Category: أمـن

Date: 2020-10-30T12:14:01+0000
بعد سنوات من الأسر في مخيم الهول.. أيزيديتان في طريق العودة إلى سنجار

شفق نيوز/ عثرت  قوات سوريا الديمقراطية، يوم الجمعة، على فتاتين ايزيديتين في مخيم الهول بسوريا.

وقال خوديدا جوقي مدير ناحية سنوني في سنجار لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من سوريا الديمقراطية عثرت على فتاتين ايزيديتين في مخيم الهول السوري"، مشيرا إلى ان "الفتاتين نقلتا الى البيت الايزدي في الحسكة ومنها سيتم نقلهما بالتنسيق مع الجيش العراقي الى ذويهم في إقليم كوردستان.

واضاف جوقي ان "الفتاة الاولى تسمى (رافدة نايف) من اهالي قرية تل قصب والثانية (ايناس حسين) من قرية كوجو".

ورجح مدير ناحية سنوني وجود اعداد اخرى من الايزديين في مخيم الهول الا ان تنظيم داعش يفرض سيطرته داخل المخيم ولا يعطي أية معلومات عن الايزديبن".

وكان رئيس البيت الإيزيدي، فاروق توزو، في تصريح صحفي (28 آب 2020) إن هناك المئات من النساء والأطفال الإيزيديين داخل مخيم الهول السوري، وكلما طال بقاءهم في المخيم وسط عائلات داعش يصعب إقناعهم بالهرب من المخيم والعودة لأحضان عائلاتهم، بعد أن تعرضوا لما وصفها بعمليات غسل الأدمغة، وخاصة الصغار في السن الذين نشأوا على أفكار التنظيم وممارساته.

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