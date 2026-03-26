بعد سنوات من الملاحقة.. الإعدام لقاتل "حارث السوداني"

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، صدور حكم بالإعدام بحق أحد المتورطين في قتل النقيب حارث السوداني، بعد سنوات من الملاحقة والعمل الاستخباري.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي أحمد صبري رشيد، أحد المشاركين في الجريمة، بعد تحديد مكان اختفائه، حيث ضُبطت بحوزته مستمسكات ووثائق رسمية مزورة كان يستخدمها للتنقل والتخفي".

وأضاف أن "التحقيقات كشفت انتماء المُدان إلى تنظيم داعش منذ عام 2008، حيث عمل في نقل العناصر والعبوات الناسفة، قبل أن يتدرج ليصبح حلقة وصل بين قيادات التنظيم والمفارز الإرهابية في بغداد وجنوب العراق، فضلاً عن مشاركته في تنسيق عمليات انتحارية بسيارات مفخخة".

وأشار إلى أن "المدان تورط بشكل مباشر في استدراج السوداني إلى منطقة الطارمية شمال بغداد، بذريعة استلام مواد متفجرة، قبل أن يتم اختطافه وإعدامه".

وأكد الجهاز أنه "بعد استكمال التحقيقات وتقديم الأدلة أمام القضاء، صدر حكم بالإعدام بحق المتهم وفقاً للقانون"، مشدداً على "استمرار ملاحقة عناصر الإرهاب وعدم إفلاتهم من العقاب".

يشار إلى النقيب حارث السوداني، ضابط الاستخبارات العراقي الملقب بـ"صياد الدواعش"، نجح في اختراق تنظيم داعش لمدة 16 شهراً وتمكن خلال هذه الفترة من إحباط العشرات من العمليات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017 انقطع الاتصال بالنقيب حارث السوداني فجأة في ريف الطارمية شمالي بغداد، قبل أن يقوم تنظيم "داعش" بنشر فيديو إعدام السوداني في آب/ أغسطس 2017، حيث تعرف شقيقه عليه فيه.