بعد أسبوع من اختفائه .. العثور على جثة سائق "ستوتة" في ديالى واعتقال منفذي الخطف والقتل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة سائق دراجة نارية ما تُعرف محليا بـ"الستوتة" بعد أسبوع من اختفاءه، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال متهمين بتنفيذ الجريمة وإحالتهم إلى التحقيقات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة من مديرية الجرائم في ديالى وخلال عمليات بحث وتحرٍ مكثفة تمكنت من العثور على جثة سائق "ستوتة" في منطقة زراعية بين بعقوبة وناحية العبارة بعد أسبوع من اختفاء الضحية.

واكد المصدر اعتقال 3 أشخاص متهمين بتنفيذ جريمة الخطف والقتل واحالتهم الى الجهات التحقيقية مشيرا الى ان أسباب الحادث غامضة لغاية الان ولم تتضح طبيعتها ان كانت إرهابية او جنائية وبانتظار نتائج التحقيقات.

وتشهد ديالى بشكل مستمر حوادث خطف وقتل غالبا ما تكون لاسباب جنائية او دوافع إرهابية في بعض المناطق الساخنة والمتوترة امنيا.

وعلى صعيد آخر تمكنت استخبارات وامن بغداد، من إحباط عملية بيع وتجارة لقطع أثرية وسط العاصمة العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود عملية تجارة وتهريب لقطع اثرية وسط العاصمة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل يتالف من مفارز المديرية انفا وقوة تابعة لجهاز المخابرات ومفرزتين من مديرية الجريمة المنظمة وفوج طوارىء بغداد العاشر".

وأوضح البيان أنه "من خلال كمين محكم تمكنت القوة من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما (١٥) قطعة اثرية كانت بحوزتهما، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة المضبوطات التي بحوزتهما".