بعد أسبوع على اعتقاله.. حكم قضائي مشدد على (محمد چارچر) وتغريمه ماليا بتهمة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي لمدة عامين وتغريم المتهم مبلغا ماليا بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وقال مصدر قضائي إن "محكمة جنح الموصل تحكم على المتهم (محمد چارچر) بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مقدارها مليون دينار استنادا للمادة 403 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بنشر مقاطع إباحية واخرى منافية للأخلاق والآداب العامة وهو يظهر فيها بقصد نشر الرذيلة وايقاف بث الموقع من قبل الامن الوطني بالموصل".

وكان جهاز الأمن العراقي اعتقل، في 10 شباط 2023، المتهم بنشر المحتوى الهابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف "حمودي جارجر"، فيما أطلق سراح "عبود سكيبة".

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني، وبعملية هي الثانية من نوعها اليوم، اعتقل وفق قرارٍ قضائي المعروف باسم (حمودي چارچر) في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليه (حمودي جارجر) معروف على مستوى العراق عبر تطبيق انستغرام، بنشر الفيديوهات الهابطة والخادشة للحياء والفاضحة".

وخلال شهر شباط الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.