بعد ساعتين من تبادل النار.. محاصرة تاجر المخدرات تنتهي باعتقاله في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، مساء يوم السبت، بأن محاصرة تاجر المخدرات المتحصن داخل منزله انتهت بإلقاء القبض عليه، بعد ساعتين من تبادل إطلاق النار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الامن الوطني اقتحمت منزل تاجر المخدرات في قضاء الشطرة دون تنسيق مع القوات الامنية المختصة في بادئ الأمر، وبسبب تحصنه داخل المنزل ومقاومته للمفرزة أدى إلى إصابة أحد أفراد الامن الوطني برقبته بسبب تبادل اطلاق النار من قبل المتهم، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

واضاف "عقب تبادل إطلاق النار تم استنفار القوات الامنية كافة في القضاء وبمشاركة شعبة مخدرات الشطرة، ومحاصرة منزل المتهم قرابة ساعتين".

وبين المصدر، ان "المتهم هدد القوات الامنية بإطلاق النار في حال اقترابهم من المنزل، الا ان ضبط النفس العالي والتصرف المهني لدى الافراد الامنيين المحاصرين للمنزل، حال دون وقوع خسائر وبالتالي تسليم المتهم نفسه، بعد ما كان مهدداً باستخدام القنابل اليدوية التي بحوزته وبعد التفاوض معه وتسليم الاسلحة التي كان يحملها تم إلقاء القبض عليه وحاليا في قبضة العدالة لعرضه على القضاء".

وكان مصدر محلي في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "عنصراً أمنياً إصيب بمواجهة مسلحة أثناء تنفيذ أمر قبض بحق أحد تجار المخدرات من قبل جهاز الأمن الوطني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "المواجهة المسلحة مع المطلوب ما تزال مستمرة حيث يتحصن داخل منزله".