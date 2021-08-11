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"بعد ساعة شيطانية".. اكتمال التحقيق مع قاتل مدير بلدية كربلاء وإحالته للقضاء

Category: أمـن

Date: 2021-08-11T18:39:35+0000
"بعد ساعة شيطانية".. اكتمال التحقيق مع قاتل مدير بلدية كربلاء وإحالته للقضاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء يوم الأربعاء، بأن التحقيق مع قاتل مدير بلدية كربلاء، اكتمل وسيحال المتهم الى القضاء مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، اكتمل اليوم وستتم إحالته إلى محكمة جنايات كربلاء مطلع الأسبوع المقبل لمحاكمته".

واشار الى ان المتهم اثناء التحقيق معه برر جريمته بأنها كانت "ساعة شيطانية" وأنه نادم على ما قام به.

وكان مصدر طبي في محافظة كربلاء، قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ يوم امس الثلاثاء، بأن مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية.

وبين أن مجموعة من الاشخاص قاموا بإصابة الخفاجي اثناء حملة لرفع التجاوزات على طريق الحر قرب كلية الصفوة، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج غير انه فارق الحياة متأثرا بتلك الاصابة.

وفي وقت لاحق أمس، كشف مصدر مسؤول في بلدية كربلاء، عن معلومات تتعلق بالتجاوز الذي راح ضحيته مدير بلدية كربلاء عبير سليم، خلال إشرافه على رفعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوز عبارة عن بناية وليس تجاوزا صغيرا أو من الجينكو"، مشيرًا إلى أن "قاتل مدير البلدية طالب دكتوراه ويسكن في واحد من أرقى أحياء المحافظة".

وتابع، أنه "تم تبليغه (القاتل) لأكثر من مرة بأن يزيل التجاوز ولكنه لم يستجب باعتبار هناك بعض جهات تسنده".

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