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بعد ساعات من ضبط صواريخ.. صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا"

Category: أمـن

Date: 2021-05-28T15:25:39+0000
بعد ساعات من ضبط صواريخ.. صافرات الإنذار تدوي في قاعدة "فيكتوريا"

شفق نيوز/ دوت صافرات الانذار، يوم الجمعة، في قاعدة فيكتوريا الامريكية بمطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "صافرات الانذار التي سمعت هي تجريبية، ولم يتم استخدام اي ذخيرة ثقيلة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اعلنت قيادة عمليات بغداد عن إحباط محاولة لاستهداف احد المقرات المهمة بصواريخ كاتيوشا في بغداد.

وقالت إن قواتها الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات من احد مصادرها تمكنت وبالاشتراك مع مفرزة (صقر بغداد) من تفكيك قاعدة صواريخ محلية الصنع تحتوي على ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" معدة للإطلاق في أطراف منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ.

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