بعد ساعات من شجار مع "المساري".. مسلحون يمطرون منزل نائب صدري بالرصاص

شفق نيوز/ اقدم مسلحون ادعوا أنهم مرتبطون بنائبة عن تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي يوم الاثنين، بإطلاق الرصاص على منزل نائب في الكتلة الصدرية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "منزل النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي في منطقة بوب الشام تعرض لاطلاق عيارات نارية من قبل مجموعة مسلحة تدعي ارتباطها بالنائبة عائشة المساري".

واندلع اليوم الاثنين اشتباك بالأيدي بين حماية النائب عن تحالف السيادة عائشة المساري والنائب عن الكتلة الصدرية علي الساعدي بسبب مشروع في إحدى المناطق ادعى كل واحد من النائبين أنه من منجزاته.