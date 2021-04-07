أمن الحشد يعتقل عناصر من فصيل مسلح حاولوا الاستيلاء على مزايدة لـ"نخالة طحين"

شفق نيوز/ اعتقلت قوة من أمن الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، ستة أشخاص يحملون أسلحة خفيفة، على خلفية اقتحامهم مقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب/فرع نينوى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "المسلحين وهم تابعون لفصيل شيعي مسلح دخلوا إلى مدير الدائرة وكانوا يريدون الاستحواذ على مزايدة حكومية كبيرة لبيع (نخالة الطحين) الخاصة بمعامل المحافظة وتقدر كمياتها بمئات الأطنان".

ولفت إلى أن "هذه المجموعة جاءت في وقت سابق إلى الدائرة، وقالت انها تريد نسبة للتنازل عن الموضوع، لكن تفاجأوا اليوم بأنهم دخلوا الدائرة قبل المزايدة وقالوا لهم بأنهم قاموا بعمل صك رسمي وهذه المزايدة ستكون لهم ومن يريد الدخول فيها ليدخل".

لكن التجار من أبناء نينوى، وبينهم قادمون من بغداد، شعروا بالخوف من الدخول، وفقا للمصدر، ولم تمض "نصف ساعة حتى وصلت قوة كبيرة من أمن الحشد وقامت باعتقال هؤلاء المسلحين واقتادتهم إلى مقر أمن الحشد في منطقة الغابات بالجانب الأيسر، وأخذت مدير الدائرة أيضاً وعددا من الموظفين لتقديم إفادتهم".

ويأتي الحادث بعد ساعات قليلة، من وقوع إصابات خلال خلاف مسلح بين أمن الحشد وقوة من عصائب أهل الحق في دائرة التعويضات بالموصل.

وفي المقابل، أوضحت هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة تدعي الانتماء للحشد الشعبي دخلت دائرة التعويضات في مدينة الموصل، وأحدثت شجارا وفوضى داخل المبنى قبل أن تقوم مديرية أمن الحشد باعتقالهم"، مؤكدة أنها "تحقق الآن مع المعتدين".

وطمأنت الهيئة المواطنين بالقول إنها ستقوم بـ"قطع يد كل من يحاول انتحال صفة الحشد وتشويه سمعته، بالأخص في داخل المدن المحررة"، لافتة إلى أن أبناء الحشد "يقدمون خدمات مدنية كبيرة لأهلها في تلك المناطق".