بعد ساعات من انطلاقها.. "نتائج مذهلة" لحملة عسكرية وسط وغربي العراق

شفق نيوز/ كشف الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن تحقيق "نتائج مذهلة" لحملة عسكرية واسعة بعد ساعات من انطلاقها يوم الأربعاء لملاحقة فلول داعش في وسط وغربي البلاد.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الحملة لغاية الآن مذهلة جدا، فقد تم تدمير عدد من مضافات داعش، فضلا عن القبض على عدد من عناصر التنظيم، والعملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها" .

وأوضح، "العملية انطلقت لهدفين، الأول، هو وضع خطة استراتيجية لمسك قواطع العمليات الحدود بين بغداد وسامراء والانبار، والثاني، هو تأمين طريق ( فلوجة - سامراء ) الذي سيتم إعادة افتتاحه في القريب العاجل، والذي يعد منفذ تجاري مهم، كونه يربط مناطق شمال العراق بغربه".

وأشار الخفاجي، إلى أن "اشترك في هذه العملية كل من قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي، وباسناد القوة الجوية وطيران الجيش، وستستمر العملية لعدة أيام، إلى أن تحقق الأهداف المطلوبة"

وبين، "العملية تعد امتداد لسلسلة من العمليات الاستخبارية والامنية الناجحة، وهذه العملية اعتمدت على معلومات استخبارية وأمنية مشتركة"

وأكد الخفاجي، بأن "هذه العملية هي ضمن سلسلة من عمليات مستقبلية خططت لها قيادة العمليات المشتركة للقيام بها في المستقبل القريب".