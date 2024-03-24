بعد ساعات من الحادث.. الأمن يعتقل شخصاً دهس رجل مرور في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة منتسب في مديرية المرور العامة، نتيجة تعرضه لحادث دهس في منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد، قبل ان يعتقل جهاز الأمن العراقي المتهم.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "منتسباً في المرور أصيب بجروح خطرة نتيجة تعرضه لحادث دهس متعمد ضمن تقاطع الطائي في مدينة الحرية من قبل عجلة مدنية مخالفة لاذ صاحبها بالفرار، فيما نقل المنتسب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".

إلى ذلك، اخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان مفارز الامن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي دهس رجل مرور عمداً في ضمن قاطع الكاظمية ببغداد، وذلك بعد 4 ساعات من عملية الدهس.