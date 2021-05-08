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بعد ساعات من الجريمة.. الإطاحة بعصابة خطفت وقتلت شاباً في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T18:41:56+0000
بعد ساعات من الجريمة.. الإطاحة بعصابة خطفت وقتلت شاباً في ميسان

شفق نيوز/ القى قسم مكافحة إجرام ميسان، يوم السبت، القبض على عصابة خطفت وقتلت شاباً بعد ساعات من اقدام أفرادها على الجريمة.

وذكر بيان لمكافحة إجرام ميسان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة الإجرام في ميسان / شعبة مكافحة إجرام البلدة وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات الاستخباراتية من التوصل الى أفراد العصابة الإجرامية التي قامت بخطف وقتل الشاب حسين ثائر عبد الوهاب وعددهم اربعة مجرمين تمكنت من القاء القبض على اثنين منهم".

واضاف، أن "المفرزة دونت اقوالهم وقد أعترفوا صراحة بقيامهم وبالاشتراك مع متهمين آخرين بتنفيذ جريمة خطف المجنى عليه الذي يسكن العمارة منطقة القطاع واحتجازة في داخل دار في منطقة حي الرحمة ومساومة ذوية لدفع فدية مالية لغرض إطلاق سراحه الا ان ذوية لم يخضعوا لمطالب العصابة الإجرامية مما دفعهم لتنفيذ جريمة القتل بحق المجنى عليه".

واشار الى أن "المجني عليه هو من أقاربه وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ولفت الى ان "التوصل الى الجناة وعملية القاء القبض تمت في نفس اليوم الذي ارتكبت فيه الجريمة".

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