بعد ساعات من الجريمة.. القبض على شرطي قتل مدنياً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص قام بقتل أحد المدنيين في بغداد، بعد ساعات من تنفيذه الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام بقتل مدني على الطريق السريع في حي العدل وسط بغداد، ظهر اليوم".

وأضاف "تم القبض على المتهم ضمن قضاء أبو غريب واتضح أنه يعمل منتسباً في الشرطة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بالقرب من الطريق السريع في حي العدل، ما أسفر عن مقتل صاحبها على الفور.

وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة أمنية إلى موقع الحادث وباشرت بإجراء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشخص المجنى عليه يعمل في شركة "اتيكا" للسيراميك، وكان برفقته شخص نجا من الحادث وتم التحفظ عليه لوجود شكوك بالحادثة، وفقاً للمصدر الأمني.