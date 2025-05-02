بعد ساعات من الجريمة.. اعتقال قاتل الرجل الكوردي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال منفذ جريمة قتل سائق سيارة الأجرة الكوردي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة ومديرية مكافحة إجرام كركوك باشرت، فور تلقي بلاغ بوجود جثة رجل يبلغ من العمر 45 عاماً تعرض للقتل وسرقة مركبته، بتشكيل فريق تحقيق خاص لمتابعة القضية".

وأوضح أن "الفريق الأمني باشر بجمع المعلومات وتحليل الأدلة، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، الأمر الذي قاد إلى تحديد هوية الجاني خلال وقت قصير"، مبينا أن "الشرطة تحركت فوراً نحو موقع وجود المتهم، وتمكنت من اعتقاله قبل محاولته الهروب، كما تم ضبط السيارة المسروقة بحوزته".

وأكد أن "التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة وما إذا كان هناك شركاء فيها".