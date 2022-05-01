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"بعد ساعات على قصف عين الاسد".. اعتقال مسؤول بالحشد ومرافقيه في الانبار

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T05:15:15+0000
"بعد ساعات على قصف عين الاسد".. اعتقال مسؤول بالحشد ومرافقيه في الانبار

شفق نيوز/ افاد القيادي بالحشد العشائري بمحافظة الانبار غربي العراق، قطري العبيدي، يوم الأحد، بقيام قوة امنية باعتقال مسؤول بالحشد، واثنين من مرافقيه.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "قوات سوات، قامت باعتقال مدير حشد ناحية البغدادي التابعة لقضاء هيت غرب الانبار، العقيد صدام العبيدي، وعنصرين آخرين من مرافقيه". مؤكداً، أن "القوة المنفذة لأوامر الاعتقال لم تفصح عن السبب".

وحول فيما اذا كان اعتقال العبيدي ومرافقيه، له علاقة بالقصف الذي استهدف محيط قاعدة عين الاسد يوم أمس، قال العبيدي، أنه "لا اعتقد أن الاعتقال جاء على خلفية قصف القاعدة، كون الصواريخ التي استهدفت القاعدة، اطلقت من هيت وليس البغدادي".

وكانت قد اعلنت خلية الاعلام الأمني، سقوط صاروخين خارج قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار، مساء امس السبت، دون خسائر تذكر.

من جانبها فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا لبيان الخلية.

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