بسبب "الضغوط الكبيرة".. مسؤول مكافحة مخدرات واسط يطلب الإعفاء من منصبه (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم الإثنين، بإعفاء مسؤول مكافحة المخدرات في المحافظة بعد 20 يوما على توليه المنصب بناء على طلبه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "العميد حسن الشحماني تم اعفاءه من منصبه بعد 20 يوما على توليه المنصب بعد تقديمه طلباً بعدم قدرة مقاومة الضغوطات التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية من توليه المنصب"، مؤكدا ان "بغداد لم تحدد البديل عن الشحماني".

وأضاف، أن "الشحماني نفذ عملية مشتركة مع الامن الوطني يوم أمس تضمنت تفكيك أكبر عصابة لتجارة المخدرات في الكوت بحوزتها 13 كيلو غرام من المخدرات، واعتقال أفراد العصابة العراقيين الذين بينهم إيراني الجنسية".

وتابع المصدر، أن "العملية كانت نتيجة معلومات قدمها الأمن الوطني في محافظة البصرة للقوات الامنية في واسط".