بعد ساعات على الجريمة.. قاتل بقبضة مكافحة إجرام واسط

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم السبت، القبض على متهم بعد ساعات من تنفيذ جريمة قتل عمد في احدى مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود امنية حثيثة ومن خلال الممارسات الأمنية التي تجريها شرطة واسط في عموم أقضية ونواحي المحافظة في ملاحقة المطلوبين للقضاء ألقت مفارز مكافحة إجرام واسط القبض على متهم بجريمة القتل العمد للمجنى عليه في منطقة الوافدين السكنية وقتله بواسطة سلاح ناري نوع مسدس".

وأشارت الى "إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي ليتم احالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي غضون ذلك؛ أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "جريمة القتل حدثت عصر اليوم السبت بمنطقة الوافدين السكنية جنوبي الكوت".