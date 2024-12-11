بعد أسابيع من المتابعة.. الطيران العراقي يقتل "دواعش" ويدمر مضافة لهم في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن طائرات القوة الجوية (F16) نفذت ضربة جوية لمضافة تضم عناصر من تنظيم داعش في قضاء داقوق جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران الحربي نفذ ضربات جوية بين قضاء داقوق وناحية الرشاد، في وادي الشاي قرب قرية الفشكة (45 كم جنوب كركوك)، استهدفت مضافات تنظيم داعش الارهابي وأن هناك قتلى من عناصر التنظيم الإرهابي".

ولفت المصدر إلى أن "طيران الجيش نفذ العملية بعد عدة أسابيع من المتابعة ومراقبة استخبارية للمضافة"، مبيناً أن "المزيد من التفاصيل عن العملية ستصدر لاحقاً".