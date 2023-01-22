بعد رفع عشرات السيطرات.. العمليات المشتركة: نعتمد الجهد الاستخباري ولا مخاوف من زيادة الجريمة المنظمة

شفق نيوز/ علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، على وجود مخاوف من زيادة الجريمة المنظمة في العاصمة بغداد، بعد رفع عشرات السيطرات منها خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "إمكانية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كبيرة جداً وهذه الأجهزة طورت كثيرا من قدراتها على مختلف الأصعدة، ودليل على ذلك أننا بشكل يومي لدينا عمليات نوعية فيما يخص المخدرات والجريمة المنظمة، والجريمة أصبح يتم الكشف عنه في غضون ساعات قليلة، وهذا تطور نوعي كبير في ملاحقة الجريمة المنظمة".

وشدد الخفاجي انه "لا يمكن لاي مجرم ان يفلت من قبضة العدالة، فهناك جهد فني وجهد استخباراتي للملاحقة والمتابعة، وما تمتلكه القوات الأمنية من قدرات وامكانيات عالية جداً، دفعتنا لرفع السيطرات وفتح الشوارع، وهذا يدفعنا لمروانة عالية في الأداء الأمني، ولدينا تعامل ورد فعل سريع مع أي حالة قدر تحصل".

وقامت السلطات الأمنية العراقية برفع العشرات من السيطرات من شوارع العاصمة بغداد، في سعي حكومي لتخفيف الزحام من شوارع بغداد وتسهيل وصول المواطنين الى أعمالهم اليومية.