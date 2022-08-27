بعد رفضهم حفر الأنفاق.. العماليون يختطفون شاباً "ساعد" عمالاً سوريين على العودة لديارهم 

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باختطاف عناصر حزب العمال لشاب من اهالي قضاء سنجار بعد اعادته عمالاً سوريين الى بلادهم كانوا يعملون في حفر أنفاق تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في القضاء، فيما بيّن ان القوات العراقية شددت من قبضتها الامنية على عناصر الحزب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عناصر من حزب العمال (البككة) قاموا باختطاف شاب ثلاثيني مع سيارته قبل يومين وهو من سكان قرية بير قاسم التابعة لقضاء سنجار".

وأضاف المصدر أن "سبب اختطاف الشاب يعود لقيامه بنقل عدداً من العمال السوريين كانوا يعملون في الأنفاق التابعة للبككة بجبال سنجار وأرادوا الهروب والعودة الى سوريا".

وكشف المصدر أن "البككه كانت تتفق مع مقاولين سوريين على تعاقدات لحفر الأنفاق ويقوم هؤلاء بنقل العمال من الجانب السوري الى جبال القضاء للعمل هناك ولكن بعد ان ضيقت القوات العراقية الخناق على الحدود وأصبح العبور بين الجانبين صعب، هرب العديد من العمال السوريين وتركوا العمل وعادوا الى الجانب السوري خوفاً من أن يعلقوا داخل الاراضي العراقية".

وبيّن المصدر ان "زيادة الإجراءات الامنية على الحدود كان مسألة مهمة وضربة لعناصر (البككة) ولكن لا يزال هناك بعض الثغرات في الأماكن الوعرة يستخدمونها للعبور بين الجانبين السوري والعراقي والتهريب ايضاً".