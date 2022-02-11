بعد رصد "طائرة مسيرة" فوق سجن الحلة.. شرطة بابل تعقد اجتماعاً وتصدر توجيهات

شفق نيوز/ ترأس قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري، يوم الجمعة ، اجتماعا أمنيا تخصصيا لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة "الدرون" واتخاذ القرارات اللازمة بصددها.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية ومنشورات تفيد برصد طائرة مسيرة حلقت فوق منطقة سجن الحلة المركزي وفتح النار عليها من قبل مواطنين في محاولة لاسقاطها.

وقال اعلام شرطة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات ، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو إمتلاك أو إستخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص او المحال التجارية خلافاً للضوابط وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، كذلك إستخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عالٍ لمعالجة الهدف".

كما دعا المجتمعون المواطنين، وفقا للبيان، الى "عدم التداول بالطائرات المسيرة ، وترك التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين برمي العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها وستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ، كذلك التعاون مع الأجهزة الامنية بالابلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيّرة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نفت وزارة الدفاع العراقية تحليق طائرات مسيرة في سماء محافظة كربلاء، مشيرة إلى القاء القبض على مطلقي العيارات النارية الذين أدعوا أنهم تصدوا للطائرات المزعومة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم، إن قيادة عمليات كربلاء، وقيادة شرطتها تؤكدان "بعدم وجود أية طائرات مسيّرة، وقد قامت الأجهزة الأمنية بنشر مفارزها من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين، والقبض على الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية وإثارة الهلع والخوف بين المواطنين".

بدورها دعت قيادة عمليات كربلاء، "الأهالي بعدم إثارة الفوضى، كون إخوانهم في قيادة العمليات والشرطة يتابعون عن كثب أية حالة تمس أمن واستقرار مدينة كربلاء".