بعد أربيل.. تحليق حربي منخفض يثير مخاوف الأهالي في أجواء بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، فجر الأربعاء، بتحليق طيران حربي على علو منخفض في أجواء العاصمة بغداد، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي.

وقال مراسل الوكالة إن الطيران الحربي واصل التحليق بصورة لافتة وعلى ارتفاعات منخفضة.

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الطيران الحربي الذي شوهد في الأجواء "يعمل، بحسب المؤشرات الأولية، على مسح المنطقة ورصد أهداف، وليس تنفيذ ضربات فورية حتى الآن"، مبيناً أن التحليق المنخفض تسبب بحالة من الهلع بين السكان.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تتابع الموقف، من دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن طبيعة المهمة أو الجهة التي تنفذها.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد أمني متواصل تشهده المنطقة، فيما أفاد مراسل شفق نيوز بأن مشهداً مشابهاً سُجل في أربيل قبل وقت قصير، حيث أثار التحليق المنخفض مخاوف مماثلة بين السكان.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأصوات التي تُسمع في سماء أربيل تعود لطائرات قوات التحالف الدولي، وأن هذه الطلعات الجوية تأتي ضمن مهام الحماية والمراقبة المستمرة لأمن وسماء مدينة أربيل.