بعد أربع سنوات.. شرطة بابل تكشف جريمة قتل "حرقاً" سُجلت كـ"حادث عرضي"

شفق نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الأربعاء، عن كشف حقيقة جريمة قتل لامرأة في المحافظة قبل أربع سنوات تم تسجيلها كـ"حادث عرضي" حصل للضحية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مكافحة إجرام شمال بابل تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة تعود تفاصيلها إلى عام 2021 عندما فارقت امرأة الحياة متأثرة بحروق شديدة، فيما جرى حينها الترويج لرواية تفيد بأنها احترقت أثناء إعداد الخبز بواسطة التنور، ليُغلق الملف على أنه حادث قضاء وقدر".

وبينت أن "فريقاً متخصصاً من شعبة مكافحة إجرام المحاويل، التابعة لقسم إجرام شمال بابل، وبدعمٍ من خبراء الأدلة الجنائية، أعاد دراسة القضية وجمع المعلومات والأدلة، ليكتشف أن ما جرى لم يكن حادثاً عرضياً، بل جريمة قتل متعمدة".

وأوضحت أنه "تم تحديد هوية المتهم، وهو شقيق زوج المجنى عليها، واستحصال أمر قبض بحقه، وخلال عملية أمنية مُحكمة نُفذت بالتنسيق مع مواطنين متعاونين، أُلقي القبض عليه، إلا أنه حاول تضليل العدالة بالتظاهر بالإصابة باضطرابات عقلية".

وأضافت أن "المتهم أحيل إلى اللجان الطبية المختصة في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية، التي أكدت قدرته على الإدراك والمثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه".

ولفتت القيادة إلى أنه "بعد إعادة بناء مشاهد الجريمة، ومواجهة المتهم بالأدلة والتقارير الفنية وإعادة تمثيل مسرح الجريمة، اعترف صراحةً بقيامه بسكب مادة النفط على المجنى عليها وإشعال النار فيها بسبب خلافات عائلية وحالة عصبية كان يعاني منها، وهو ما أيدته التقارير الطبية".

وأكدت أنه "تم تصديق اعترافاته قضائياً وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً للوقائع والأدلة المتحصلة، لتُحال القضية إلى محكمة جنايات بابل التي أصدرت حكمها العادل بحق المدان وفق أحكام المادة (406/1) من قانون العقوبات".