بعد دوي هز المنازل.. كشف طبيعة الانفجار الكبير في بابل

شفق نيوز- بابل

أفادت خلية الأزمة الإعلامية في بابل، يوم الاثنين، بسقوط صاروخ مجهول المصدر على منزل جنوب المحافظة، بعد دوي انفجار كبير هزّ المنطقة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن الخلية إشارتها إلى أن المعلومات الأولية تظهر سقوط صاروخ مجهول المصدر على منزل في منطقة الجربوعية جنوبي بابل، ما تسبب بدوي انفجار سُمع في المناطق القريبة.

وأضاف مراسل الوكالة، أن الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق لمعرفة طبيعة الصاروخ والجهة التي أطلقته، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن حجم الأضرار أو وجود إصابات.