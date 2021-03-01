بعد دوي أصوات انفجارات.. هذا ما يجري في قاعدة عين الاسد

شفق نيوز/ نفى مسؤول محلي عراقي، الإثنين، حدوث قصف على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، حيث تواجد للقوات الأمريكية.

وقال قائممقام قضاء هيت مهند زبار لوكالة شفق نيوز، "إن ما يحدث في قاعدة عين الأسد هو عبارة عن تدريب للقوات الأمريكية بالذخيرة الحية، مما دوي عنه أصوات انفجارات".

وأضاف أن ذلك "دفع بمواقع اخبارية وشبكات التواصل إلى الحديث عن وجود قصف، وهي معلومات غير دقيقة".

وكانت القاعدة تعرضت بداية العام المنصرم لقصف إيراني بالصواريخ رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني وقائد قوات الحشد الشعبي بقصف أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.