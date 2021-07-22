بعد إخفائه كل أدلة الجريمة.. القبض على ابن قتل اباه وشقيقته في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على شخص قام بقتل والده وشقيقته وإحراق مسكنهم بسبب خلاف عائلي في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إبلاغاً ورد الى مركز شرطة أبو غريب عن حصول جريمة قتل أب وابنته داخل الشقة التي تسكنها العائلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة أبو غريب وعدد من المحققين.

وبينت أنه تم التحفظ على ابن المجني عليه داخل مركز الشرطة، لكون الجاني أخفى كل الادلة التي يمكن أن توصل إلى الجريمة من خلال إحراق الشقة،

واشارت الوزارة الى تم تكثيف الجهود والاطلاع على تفاصيل الجريمة ووقائعها والقرائن وبعض الحقائق وربطها ببعضها ليتبين ان الجاني هو ابن الضحية الذي تم التحفظ عليه من قبل فريق العمل، وبمواجهته اعترف صراحة بقيامه بقتل والده وأخته بآلة حادة لأسباب عائلية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.