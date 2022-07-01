بعد خطفه.. العثور على جثة تدريسي من ديالى مقتولاً على طريق كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على جثة تدريسي جامعي من سكان ديالى مقتولا على طريق الحلة - كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الاستاذ الجامعي علي عباس مهدي الزهيري من سكان ديالى والتدريسي في جامعة بابل كلية طب الاسنان (ماكزلو فيشيل) مقتولا ومرميا على طريق كربلاء -الحلة.

وبين المصدر أن "الاتصال بالتدريسي انقطع بعد خروجه من جامعة بابل متوجها إلى ديالى أمس الخميس مشيرا إلى "نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي وفتح تحقيقا بالحادث".

ورجح المصدر أن "الضحية تم اختطافه من قبل جهة مجهولة لأسباب ودواعي غامضة حتى الآن".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قُتل شخص بهجوم مسلح استهدف عجلة مدنية شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر في الشرطة العراقية وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً مسلحاً يستقل عجلة مدنية فتح نيران سلاحه باتجاه عجلة أُخرى مدنية نوع (سايبا) يستقلها رجل مسن مما أسفر عن مقتله في الحال ضمن شارع الشريط في منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أنه بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة البلديات طوقت قوة امنية من اللواء الثاني شرطة اتحادية المنطقة وراجعت كاميرات المراقبة مما أسفر عن القبض على الجاني الذي قام بقتل رجل ستيني ضمن المنطقة المذكورة اعلاه.