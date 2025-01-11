بعد "حملة أمنية واسعة".. الدفاع تطيح بـ7 تجار مخدرات في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، يوم السبت، شن حملة ضد تجار المخدرات، فيما أشارت إلى الإطاحة بـ7 منهم في بغداد وبابل والنجف.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، وبعد متابعة ميدانية دقيقة تمكنت من الإطاحة بخمسة تجار ومروجي للمخدرات خلال تواجدهم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء التجار سبق وأن صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مبيناً أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي تم مصادرتها وإحالة المتهمين إلى القضاء".

وأشار البيان، إلى أن "مفارز المديرية ألقت القبض أيضاً على اثنين من تجار المخدرات في محافظتي بابل والنجف، صادرة بحقهما مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات".