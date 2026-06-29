بعد حملة اعتقالات.. القوات الامنية تعيد افتتاح الخضراء في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعادت القوات الأمنية، الاثنين، افتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام الحركة، بعد يوم من إغلاقها بالتزامن مع حملة اعتقالات وإجراءات أمنية مشددة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية رفعت القيود المفروضة على مداخل المنطقة الخضراء، وأعادت فتحها أمام الحركة بعد استكمال الإجراءات الأمنية.

وكانت القوات الأمنية قد أغلقت، فجر الأحد، المنطقة الخضراء، وسمحت بالدخول فقط لحاملي الباجات الأمنية، مع تشديد إجراءات التفتيش على جميع المركبات الداخلة والخارجة.

وجاءت تلك الإجراءات بالتزامن مع حملة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد، وسط انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء ومداخلها.

وشهدت بغداد ومحافظات عدة، فجر أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال، وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات مكافحة الفساد منذ سنوات، تستهدف شبكات متهمة بهدر المال العام وتهريب مليارات الدولارات، وسط مؤشرات بأن التحقيقات قد تمتد لتشمل شخصيات من مستويات عليا في الدولة.