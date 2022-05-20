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بعد حصار امتد لساعتين.. عمليات ميسان تنهي نزاعاً عشائرياً وتعتقل 9 متهمين

Category: أمـن

Date: 2022-05-20T18:12:00+0000
بعد حصار امتد لساعتين.. عمليات ميسان تنهي نزاعاً عشائرياً وتعتقل 9 متهمين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات ميسان، يوم الجمعة، عن محاصرة نزاع عشائري واعتقال 9 متهمين من طرفي النزاع.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بهدف بسط الأمن وتعزيز الاستقرار في محافظة ميسان، شرعت القطعات الامنية المشتركة في قيادة عمليات ميسان بمحاصرة نزاع عشائري في قضاء المجر الكبير لمدة ساعتين، وتمكنت من إلقاء القبض على طرفي هذا النزاع وهم 9 متهمين، كما تمكنت من ضبط 4 بنادق مختلفة وعتاد متنوع كان بحوزتهم".

واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية"، مؤكدة ان "قواتنا الأمنية تؤكد انها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بالأمن وتقديمه للعدالة لينال جزاءه".

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