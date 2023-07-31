بعد حرق وقطع للطرق.. شرطة ذي قار تعتقل 11 متهماً وتلاحق البقية

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الاثنين، إلقاء القبض على 11 شخصاً، لقطعهم الطرق العامة في الناصرية، بالإطارات المشتعلة، أمام حركة المواطنين.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، الذي أمر بملاحقة المخالفين للقوانين، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المجموعة، وتوقيفهم وفق مذكرة قبض قضائية، هذا وتلاحق قوات الأمن المتهمين الآخرين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد شهود عيان في ذي قار، بوقت سابق من اليوم، بأن أماكن عدة شهدت اندلاع حرائق وقطع للطرقات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، أن "محتجين ملثمين أقدموا على قطع تقاطع البهو والطريق السريع وباب قسم الأملاك التابع لمديرية بلدية الناصرية وسط المحافظة".

وأضاف أن "المحتجين قطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة"، لافتا إلى أن المطالب تمثلت بـ"استقالة المحافظ محمد الغزي من منصبه".

من جانب آخر، قال مصدر أمني إن تعزيزات عسكرية من العاصمة بغداد ستصل إلى محافظة ذي قار، خلال الساعات المقبلة، لتنفيذ بعض الواجبات الأمنية الخاصة.