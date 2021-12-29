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بعد حادثتيّ اغتيال.. إصابة شرطيين بكمين لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T16:51:47+0000
بعد حادثتيّ اغتيال.. إصابة شرطيين بكمين لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بإصابة شرطيين بكمين لداعش شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "دورية للشرطة تعرضت لكمين من قبل عناصر داعش بين قرية زاغنية وقرية السواعد في اطراف ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة، حيث اشتبكوا مع الدورية ما ادى لاصابة عنصري شرطة وفرار المهاجمين".

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين فيما اخلت الجرحى الى المستشفى".

وتتعرض مناطق ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة، لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب وجود اوكار وبؤر لداعش في بساتينها وقراها الزراعية.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا النار صوب منتسب في قوات (FBS) أثناء مرابطته في الواجب عند مدخل مستشفى المقدادية العام 40 كم شمال شرق بعقوبة ولاذوا بالفرار".

وبعد ساعات من هذا الحادث، أفاد مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار، عصر اليوم، تجاه مدني قرب منزله في قرية زهيرات التابعة لناحية أبي صيدا في ديالى ما اسفر عن مقتله في الحال".

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