بعد حادثة "مصلح".. الأسدي يشيد بـ"حنكة" الكاظمي في حقن الدماء

شفق نيوز/ قال رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، يوم الاثنين، إن "حكمة" و"حنكة" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ملف ضبط السلاح المنفلت "حقنت الدماء".

وذكر رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، خلال اجتماع عقده في المديرية، تعقيبا على ملف ضبط السلاح المنفلت، "لولا حكمة وحنكة القائد العام للقوات المسلحة وإدارته للقضية بشكل يحقن الدماء لكان ما حدث لا نحسد عليه".

وأوقفت قوة أمنية عراقية، صباح الأربعاء (26 آيار 2021) القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق مذكرة قضائية.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصف قيام مجاميع مسلحة بدخول المنطقة الخضراء يوم الأربعاء الماضي، بأنه "انتهاك خطير" للدستور العراقي، مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.

وأثار اعتقال قاسم مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، استياء قادة في الحشد الشعبي، سرعان ما تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.