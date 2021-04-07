بعد حادثة مديرية تعويضات الموصل.. العصائب توضح "موقفها الصريح"

شفق نيوز / أصدرت حركة عصائب أهل الحق، يوم الأربعاء، بيانا بشأن حادثة مديرية التعويضات في الموصل، فيما أكدت رفضها أي تدخل في عمل مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث بإسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحل الصحيح في أي مشكلة تحصل من هذا النوع ومن أي شخص كان ولأي جهه ينتمي هو بإجراء التحقيق الحيادي وإحالة الموضوع إلى القضاء لتأخذ القوانين مجراها".

وأوضح الربيعي، أن ذلك هو "موقف حركة عصائب أهل الحق الصريح فيما جرى من ملابسات في الحادثة الأخيرة التي حصلت في نينوى أو ما يمكن أن يحصل من حوادث أخرى".

وكان مصدر أمني، قد أبلغ في وقت سابق من اليوم، بوقوع إصابات خلال اشتباكات اندلعت، بين أمن الحشد وقوة من عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي في دائرة التعويضات بمدينة الموصل.

وتسببت الاشتباكات وفقا للمصدر، بسقوط 5 جرحى بينهم مدنيان اثنان احدهم مصاب بطلق ناري في رأسه.

وحصلت الاشتباكات إثر اعتداء مسلحي العصائب على موظفي الدائرة، قبل أن يتدخل امن الحشد ليتطور الخلاف الى نزاع مسلح بعد ان حاول الأخير اعتقال عناصر العصائب، وفقا للمصدر.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن مديرية أمن الحشد اعتقلت مجموعة تدعي الانتماء للحشد الشعبي دخلت دائرة التعويضات في مدينة الموصل، وأحدثت شجارا وفوضى داخل المبنى، وأنهم الآن قيد التحقيق.

وطمأنت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المواطنين بالقول إنها ستقوم بـ"قطع يد كل من يحاول انتحال صفة الحشد وتشويه سمعته، بالأخص في داخل المدن المحررة".