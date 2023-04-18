بعد حادثة "كمبش" بساعات.. هروب موقوف من مركز شرطة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بهروب موقوف من داخل مركز شرطة الشعب في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الوقوف جرى حبسه بالمركز وفق المادة 295، وبحسب المعلومات تم تهريبه بالتعاون مع مأمور الموقف الذي سهل عملية هروبه من الباب الخلفي للمركز.

وأضاف أنه تم توقيف المأمور على ذمة التحقيق واجراء عملية تفتيش ضمن المنطقة بحثا عن الهارب.

وتنص الماده 295 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويراً في محرر عادي موجد أو مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية، وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.

يأتي الحادث بعد ساعات قليلة من "هروب" مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".