بعد حادثة سجن الحسكة.. العراق يشدد الإجراءات حول السجون

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مطلع يوم السبت، بصدور توجيهات تدعو للحيطة والحذر وتشديد الإجراءات على السجون العراقية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن "توجيهات امنية عليا صدرت لتشديد الحماية الأمنية على السجون التي يتواجد فيها قادة ومعتقلين من عناصر داعش".

وأضاف المصدر؛ أن "إجراءات مشددة اتخذت في سجون (التاجي، الكفل، الحوت)، وهذا التوجيه صدر بعد عملية استهداف سجن (غويران) في الحسكة في سوريا وتهريب قيادات وعناصر داعش".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن يوم الخميس (20 كانون الثاني الحالي)، فرار عدد من عناصر تنظيم داعش، خلال انفجار استهدف سجناً في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد المرصد ومقره بريطانيا "حاول عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين".

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.