بعد حادثة سجن الحسكة.. العراق يحصّن حدوده مع سوريا بخندق عميق وجدار ناري

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي يوم الأحد، تأمين الحدود العراقية - السورية، مشيرا إلى صعوبة اختراق الحدود من قبل عناصر تنظيم داعش.

وقال الطائي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة"، مبينا أن "القوات العراقية قامت بحفر خندق بعمق ثلاثة أمتار وارتفاع متر وبعرض 3 أمتار وعززنا الخندق بساتر ترابي بارتفاع 30 مترا وكذلك هنالك مانع سلك يتألف من ثلاث اسطوانات من الأسلاك الشائكة".

وأضاف قائد عمليات غرب نينوى؛ أن "الهاربين من مسلحي تنظيم داعش من سجن الحسكة داخل الأراضي السورية لن يتمكنوا من عبور الحدود الى داخل العراق".

واشار إلى أن "هذه الدفاعات معززة بالقدرة النارية لطيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية أيضا، وكذلك هناك تعاون وتنسيق بين القوات المختلفة في هذه المنطقة مع هذه التعزيزات ان شاء الله سوف لن يتمكنوا العبور الى داخل العراق وسوف نلقي القبض عليهم وسنتعامل معهم وفق القانون".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن يوم الخميس (20 كانون الثاني الحالي)، فرار عدد من عناصر تنظيم داعش، خلال انفجار استهدف سجناً في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد المرصد ومقره بريطانيا "حاول عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" الوصول إلى بوابة السجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة إلى تفجير صهريج محروقات، واشتبكوا مع عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من المساجين".

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت إلى وقوع اشتباكات.