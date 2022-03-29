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بعد حادثة "جرف النداف" .. اعتقال 25 مطلوباً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T19:21:43+0000
بعد حادثة "جرف النداف" .. اعتقال 25 مطلوباً في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 25 مطلوباً في منطقة جرف النداف جنوبي بغداد المنطقة التي شهدت سقوط ضحية من الشرطة الاتحادية وإصابة ضابط آخر.

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق اليوم الثلاثاء وكالة شفق نيوز، بسقوط عنصر أمن ضحية وإصابة ضابط في الشرطة الاتحادية، جراء إطلاق نار في منطقة جرف النداف، جنوبي العاصمة بغداد.

وفي السياق قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من الشرطة الاتحادية وصلت الى منطقة جرف النداف للقبض على احد المطلوبين وفق المادة 406 قتل عمد"، موضحا أن "القوة طوقت المكان وطلبت من المطلوب تسليم نفسه، الا انه قام بالرمي على القوة واتضح ان هذا المكان هو وكر يضم عدد من المطلوبين".

وتابع، "تم ارسال قوة اسناد وبالفعل وصلت الى المكان وطوقت المنطقة بشكل كامل"، لافتا الى أن "هذه المنطقة طريقها وعر تقع بين بسماية وفلكة المدائن جنوبي بغداد وهي منطقة لتربية (البقر)".

واشار الى "القاء القبض على اكثر من ٢٥ مطلوب بقضايا جنائية مختلفة"، موكدا أن "عملية التطويق مستمرة لحين القبض على جميع المطلوبين".

وأبلغ المصدر، أن "منتسباً في الشرطة الاتحادية سقط ضحية، فيما أصيب ضابط برتبة (ملازم أول) ومنتسب بجروح متفاوتة، أثناء تنفيذ واجب إلقاء قبض على أحد المطلوبين وفق المادة 406 (قتل عمد) ضمن منطقة جرف النداف".

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