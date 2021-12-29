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بعد حادثة العقيد الجوراني .. الكاظمي يصدر توجيها بتكثيف الجهد للقضاء على داعش

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T10:18:52+0000
بعد حادثة العقيد الجوراني .. الكاظمي يصدر توجيها بتكثيف الجهد للقضاء على داعش
بعد حادثة العقيد الجوراني .. الكاظمي يصدر توجيها بتكثيف الجهد للقضاء على داعش

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