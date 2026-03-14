بعد حادثة العرصات.. العمليات المشتركة: استهداف الأحياء السكنية جريمة مكتملة الأركان

شفق نيوز- بغداد

أكدت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، أن استهداف الأفراد في المناطق السكنية جريمة مكتملة الأركان وانتهاك للقيم الإنسانية.

وذكرت القيادة في بيان لخلية الاعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين بأشد عبارات الاستنكار، التطور الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء السكنية المكتظة"، لافتة الى أن "هذا النهج يمثل خرقاً فاضحاً لكل القيم الإنسانية ونسفاً لكل المواثيق الدولية".

​وأكدت أن "أي ذريعة تُساق لتبرير استهداف الأفراد في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة قانوناً وأخلاقاً" مبينة أن "تحويل منازل الآمنين وأزقتهم إلى مسارح للعمليات العسكرية هو جريمة مكتملة الأركان تهدف إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء".

​وشددت على أن "الاعتداء على المواطن داخل محيطه السكني هو اعتداء على أقدس حقوق الإنسان وان استهداف المناطق المدنية يُصنف دولياً كجريمة".

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت فجر اليوم السبت استهداف منزل سكني في منطقة العرصات وسط المدينة بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيرة، ما أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل وإصابة 12 شخصاً بينهم قيادات في الفصائل العراقية.