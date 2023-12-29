شرطة كركوك تقرر التعامل مع مَن يُغطِّي أو يُخفي وجهه على أنه "عدو"

شفق نيوز/ قررت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، التعامل مع أي شخص يُغطِّي أو يُخفي وجهه على أنه "عدو" وذلك بعد أن أقدم مسلحان ملثمان على اغتيال عنصر أمني وإصابة آخر بهجوم مسلح وقع في مركز المحافظة أمس الخميس.

وخاطبت القيادة الأهلي في تنويه صادر اليوم، "بأنها ستتعامل مع اي شخص يقوم بتغطية او اخفاء وجهه بواسطة ارتداء اللثام أو الغترة والشماغ أو الكمامة او الكليته او اي قطعة قماش تستخدم لاخفاء الوجه على انه عدو، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأفاد شهود عيان، أمس الخميس، بمقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح داخل سوق شعبية بمدينة كركوك.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين فتحا نيران اسلحتهما قبل ظهر أمس داخل سوق رأس الجسر الشعبية في كركوك مستهدفين شرطيين مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

وأضافوا أن مدنيين اثنين احدهما امرأة اصيبا بجروح عندما كانا متواجدين بالقرب الحادث اثناء وقوعه.

بدوره اشار مصدر امني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الشرطيين هما منتسبان في قوات حفظ القانون (شغب)، مرجحاً أن يكون الحادث جنائيا وليس إرهابيا.