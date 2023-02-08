بعد جولة تفتيشية.. وزير الداخلية يُقيل مُديريّ سيطرات الكرخ والرصافة ويودعهما التوقيف

شفق نيوز/ قرر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأربعاء، إقالة مُديريّ سيطرات الكرخ والرصافة وإيداعهما التوقيف.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الشمري ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزير الداخلية وجه بتشكيل مجالس تحقيقية بحق مديري سيطرات الكرخ والرصافة وإيداعهما التوقيف ويُعيّن آخرين بدلاً عنهم".

واوضح البيان ان "ذلك جاء بعد جولة تفتيشية مفاجئة الليلة الماضية لسيطرات الكرخ والرصافة من قبل أمن الأفراد في وزارة الداخلية".

ولم يعلن البيان عن الاسماء التي تم تعيينها بدلاً من مديري سيطرات الكرخ والرصافة.