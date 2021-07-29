بعد ثماني سنوات على الحادث.. إعدام مدانين اشتركا بالهجوم على سجن ابو غريب

Category: أمـن

Date: 2021-07-29T11:10:43+0000

شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013 . وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان بأن "المدانين قاما بالهجوم على سجن ابو غريب مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بمختلف الأسلحة والمتفجرات من اجل اطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية". واضاف ان "الهجوم ادى الى استشهاد عدد من منتسبي السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، لافتا الى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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