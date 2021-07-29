سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ثماني سنوات على الحادث.. إعدام مدانين اشتركا بالهجوم على سجن ابو غريب

Category: أمـن

Date: 2021-07-29T11:10:43+0000
بعد ثماني سنوات على الحادث.. إعدام مدانين اشتركا بالهجوم على سجن ابو غريب

شفق نيوز/ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من المدانين قاما بالهجوم على سجن أبو غريب عام 2013 .

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان بأن "المدانين قاما بالهجوم على سجن ابو غريب مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بمختلف الأسلحة والمتفجرات من اجل اطلاق سراح السجناء التابعين للعصابات الإرهابية".

واضاف ان "الهجوم ادى الى استشهاد عدد من منتسبي السجن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، لافتا الى ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفقا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

related

الإعدام لعنصر بارز بتنظيم داعش في صلاح الدين

Date: 2021-03-23 10:57:03
الإعدام لعنصر بارز بتنظيم داعش في صلاح الدين

الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير في العراق

Date: 2021-04-12 09:52:28
الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير في العراق

العراق يحكم بإعدام ثمانية إرهابيين

Date: 2021-06-21 10:56:58
العراق يحكم بإعدام ثمانية إرهابيين

الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

Date: 2021-07-06 11:49:07
الاستخبارات العسكرية تعتقل "ارهابياً خطيراً" نفذ مجازر بحق عراقيين

شنق مدان اشترك بخطف واعدام جماعي في مدينة عراقية

Date: 2020-02-04 12:39:40
شنق مدان اشترك بخطف واعدام جماعي في مدينة عراقية

الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

Date: 2019-09-11 13:07:44
الإعدام مرتين لمدان بقتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

وفاة بغدادي ثلاثيني محكوم بالإعدام في قعر حوت الناصرية

Date: 2021-07-18 18:50:21
وفاة بغدادي ثلاثيني محكوم بالإعدام في قعر حوت الناصرية

حكم بالإعدام لعراقي "قتل العشرات من المواطنين العزل"

Date: 2021-02-14 15:37:22
حكم بالإعدام لعراقي "قتل العشرات من المواطنين العزل"