بعد تأكيد مقتل الجوراني.. مركز مختص يرصد نشاطاً واضحاً لحسابات "داعشية" على فيسبوك

شفق نيوز: كشف مركز الإعلام الرقمي، يوم الاربعاء، عن رصد نشاط لأنصار تنظيم داعش على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأوسع انتشاراً في العالم، بعد نشر وسائل الاعلام خبر مقتل ضابط رفيع اختطفه التنظيم قبل ايام في ديالى.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه رصد "ظهور نشاط جلي لحسابات فردية مختلفة تابعة لانصار تنظيم داعش على منصة فيسبوك بعد انتشار صور وخبر استشهاد مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني مع المخطوفين الذين معه".

واوضح ان الكثير من المستخدمين العراقيين تفاجئوا بالتعليقات (الداعشية) الكثيرة التي انتشرت في بعض الصفحات او الحسابات التي نعت استشهاد المخطوفين على ايدي التنظيم، حيث رصد الفريق حسابات ارهابية تعلق بكل حرية".

واشار الى ان "بعض الحسابات (الداعشية) هي قديمة تم تفعيلها مؤخرا، وبعضها حسابات لمستخدمين عاديين ولكن تم اختراقها واستغلالها لصالح تنظيم داعش".

ولاحظ المركز ان "حسابات التنظيم قد نشطت في الفترة الاخيرة وبدأت تستخدم صوراً واسماء تتغلب على خوارزمية فيسبوك كما تقوم الحسابات بتشفير بعض الكلمات المحظورة من اجل عدم رصدها وبالتالي حذفها".

ولفت الى ان "وجود هذا الحسابات لا يقتصر على منصة فيسبوك، بل ايضا في منصة انستغرام، حيث توجد العديد من الحسابات ممن تستخدم خدمة Reels لنشر مقاطع قصيرة تتعلق بهم".

ونوه المركز الى ان "حسابات التنظيم تعاود الظهور على منصة فيسبوك كلما وجد التنظيم نوعا من التراخي في التعامل معه من قبل المنصة".

وطالب المركز شركة فيسبوك "بضرورة زيادة الفرق البشرية التي ترصد وتتابع هذه الحسابات من اجل حظرها فورا بدلا من الاعتماد على بلاغات المستخدمين التي يتأخر الرد على مضمونها خصوصا مع زيادة العمليات العسكرية للقوات العراقية لاجتثاث بقايا خلايا التنظيم في بعض المناطق التي يمارس فيها عمليات الغدر والاختطاف".

وفي 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري، اختطف مسلحو داعش 4 أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، وهم مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني، إلى جانب منتسب في الحشد الشعبي، وموظف في مصرف، ورابع كاسب.

ويوم الاثنين الماضي، وشنت قوات الأمن العراقية عمليات عسكرية متلاحقة لتقفي آثرهم منذ ذلك الوقت إلى أن توصلت إليهم قوات مكافحة الإرهاب اليوم الاثنين.

ووفق خلية الإعلام الأمني فإن جهاز مكافحة الإرهاب عثر على مختطفين اثنين داخل وكر لمسلحي داعش في جبال حمرين، أحدهما كان مقتولا والثاني كان مصابا جرى نقله جوا لتلقي العلاج، لكن المصاب توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته البليغة.

وكشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "المختطفين اللذين عثر عليهما اليوم خلال عملية امنية نفذها جهاز مكافحة الارهاب في ديالى هما ضمن المجموعة المختطفة برفقة العقيد ياسر الحوراني مدير جوازات الاعظمية".

وأشار إلى أن "المختطف المصاب لفظ أنفاسه الأخير وتوفي إلا أنه أكد قبل ذلك بأن العقيد الجوراني قتل على يد عناصر داعش".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، وعد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإنزال القصاص في تنظيم داعش إثر اختطاف مدير جوازات قضاء الأعظمية في العاصمة بغداد والقيام بقتله نحراً بعد اختطافه أثناء رحلة للصيد في منطقة حمرين في محافظة ديالى.