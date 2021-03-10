سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تهديدهما بصورهما أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة.. إحباط عمليتي ابتزاز الكتروني بمحافظتين

Category: أمـن

Date: 2021-03-10T09:01:13+0000
بعد تهديدهما بصورهما أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة.. إحباط عمليتي ابتزاز الكتروني بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، عن إنقاذ فتاتين من عملتي ابتزاز في بغداد والنجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها أنقذت مواطنتين من محاولتي ابتزاز مارسها ضدهما شخصين في بغداد والنجف الأشرف، حيث قام الشخصان باستدراج ضحياتهما بعد التعرف عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صورهما وتهديدهما بنشرها على تلك المواقع مقابل مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة".

وأضافت أن "مفارز الشرطة المجتمعية قد استطاعت من الوصول إلى المبتزين ومواجهتهما بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المواطنتين".

related

إحباط محاولة ابتزاز امرأة من الديوانية بمبلغ 10 ملايين دينار

Date: 2021-02-13 12:10:59
إحباط محاولة ابتزاز امرأة من الديوانية بمبلغ 10 ملايين دينار

في بابل.. عصابة لابتزاز النساء على فيسبوك في قبضة الأمن الوطني

Date: 2020-11-22 08:28:05
في بابل.. عصابة لابتزاز النساء على فيسبوك في قبضة الأمن الوطني

القبض على "رجل وامرأة" يعملان في عصابة "ابتزاز" الإلكتروني في بغداد

Date: 2021-01-12 09:17:08
القبض على "رجل وامرأة" يعملان في عصابة "ابتزاز" الإلكتروني في بغداد

الأمن الوطني يطيح بـ"مبتزَيْن" هددا 20 شخصاً عبر فيسبوك

Date: 2021-02-05 13:17:27
الأمن الوطني يطيح بـ"مبتزَيْن" هددا 20 شخصاً عبر فيسبوك

بعد 9 سنوات من الابتزاز.. الشرطة المجتمعية تحفظ عائلة كربلائية من التفكك

Date: 2021-02-14 14:30:32
بعد 9 سنوات من الابتزاز.. الشرطة المجتمعية تحفظ عائلة كربلائية من التفكك

تسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز في المثنى وبغداد

Date: 2021-02-21 13:13:14
تسجيل حالة انتحار وإحباط عملية ابتزاز في المثنى وبغداد

أحدهما هُددت بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى

Date: 2021-02-24 08:11:58
أحدهما هُددت بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في نينوى

إحباط عملية "ابتزاز" مارسها شخص بحق فتاة بـ"مقتبل العمر" في كربلاء

Date: 2020-12-27 08:40:49
إحباط عملية "ابتزاز" مارسها شخص بحق فتاة بـ"مقتبل العمر" في كربلاء