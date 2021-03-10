بعد تهديدهما بصورهما أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة.. إحباط عمليتي ابتزاز الكتروني بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، يوم الاربعاء، عن إنقاذ فتاتين من عملتي ابتزاز في بغداد والنجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها أنقذت مواطنتين من محاولتي ابتزاز مارسها ضدهما شخصين في بغداد والنجف الأشرف، حيث قام الشخصان باستدراج ضحياتهما بعد التعرف عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على صورهما وتهديدهما بنشرها على تلك المواقع مقابل مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة".

وأضافت أن "مفارز الشرطة المجتمعية قد استطاعت من الوصول إلى المبتزين ومواجهتهما بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، حيث اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المواطنتين".