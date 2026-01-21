بعد تنويه أمني.. انفجار مدوٍ يهز البصرة

شفق نيوز– البصرة

سُمع دوي انفجار في مناطق واسعة من محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، صباح اليوم الأربعاء، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن انفجاراً مدوياً هز جميع مناطق البصرة، مشيراً إلى أن السكان لم يسمعوا انفجاراً بهذا الصوت الهائل منذ فترة طويلة.

وأكد مراسلنا، أن هذه هي المرة الأولى التي يُشعر فيها بهذا الصوت المدوي، حيث اهتزت على إثره منازل المواطنين.

وأوضح المراسل أن الانفجار جاء بعد تنويه حكومي، حيث نوهت قيادة عمليات البصرة/ الجهد الهندسي عن إجراء تفجير وإتلاف مخلفات حربية سابقة اليوم الأربعاء 21/1/2026 من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحاً، وذلك ضمن قضاء شط العرب – الشلامجة.

وفي هذا الصدد، نقل مصدر أمني مسؤول أن صوت الانفجار الضخم نجم عن إتلاف كمية كبيرة من المتفجرات في الوقت نفسه.