بعد تلقيه تهديداً .. تطويق منزل مسؤول بالنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، بأن مسؤولا محلياً في المحافظة تلقى رسالة تهديد، مما دعا القوات الأمنية لتطويق منزله.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدير بلدية النجف، عمار شكر، ويسكن قرية الغدير وسط المحافظة، تلقى رسالة تهديد عبر هاتفه الشخصي"، مبينا ان "الرسالة لم يتضح هدفها لغاية الآن فيما اذا كانت تتعلق بالتصفية الجسدية من عدمه".

وبين المصدر، ان " هذه الرسالة جعلت القوات الامنية تدخل حالة انذار وتطوق منزل شكر، تحسبا لأي تطورات قادمة في المحافظة ".

وتشهد محافظة النجف صراعا سياسيا بين الاحزاب من اجل الاستحواذ على منصب مدير بلدية النجف.