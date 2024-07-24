بعد تقرير لشفق نيوز.. توجيهات مشددة من السوداني بحسن معاملة المتدربين (وثيقة)

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحسن التعامل مع المتدربين في الكليات العسكرية والواجبات الأمنية وذلك بعد حصول وفيات بعناصر القوات الامنية اثناء التدريب والواجبات الأمنية.

وجاء في كتاب رسمي موقع من السكرتير الشخصي للسوداني عبد الكريم عبد الحسن، تنشره وكالة شفق نيوز، أن "السوداني وجه بحسن التعامل مع المتدربين في الكليات والمؤسسات التدريبية والدورات المختلفة"، مشدد على "مراقبة حالات المبالغة في تعامل الضباط وضباط الصف مع المتدربين، وأن لاتصل إلى حد الاستهانة بكرامتهم".

كما حذر السوداني وفق الوثيقة، من "الإيغال بالإساءة الجسدية التي تؤدي احياناً إلى الأضرار الجسدية أو الانسحاب مـــن الدورة والتخلي عن مخرجاتها الوظيفية".

ووجه السوداني، "الآمرين والقادة وعمداء الكليات بمراقبة ذلك ومحاسبة المقصر"، لافتا الى ان "الذات الإنسانية هي الأسمى في الشخصية العراقية التي نتوسم فيها قيادة المستقبل".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة شفق نيوز، حصيلة وفيات عناصر القوات الأمنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2024.

وأخبر مصدر مسؤول، بأن "5 عناصر أمن توفوا أثناء الواجبات الأمنية أو التدريب من بداية العام حتى نهاية حزيران الماضي"، وأوضح أن الوفيات ناتجة عن أمراض مزمنة وكبر السن.