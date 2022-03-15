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بعد تفكيك ثلاث.. خمس عبوات تستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-03-15T08:44:41+0000
بعد تفكيك ثلاث.. خمس عبوات تستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانفجار خمس عبوات كحصيلة نهائية للتفجيرات التي استهدفت ارتال الدعم اللوجستي في محافظة البصرة، فيما تم تفكيك ثلاث أخرى من دون خسائر بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "خمس عبوات بعضها صوتية وأخرى محلية الصنع احتوت مواداً شديدة الانفجار، استهدفت أرتال الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي بين ساحة جريشان وتقاطع أرطاوي بمحافظة البصرة"، مبينا ان "القوات الأمنية فككت ثلاث عبوات ناسفة أخرى بالقرب من مكان الحادث، من دون وقوع خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على ثلاث عجلات من الرتل".

وكان مصدر أمني أفاد، صباح اليوم، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي إلى تفجير في محافظة البصرة جنوبي العراق، من دون خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تعرض بعدها رتل اخر لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفجير في محافظة السماوة، جنوبي العراق وهو الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة، من دون ان يسفر عن وقوع إصابات في صفوف أفراد الرتل.

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