بعد تفجير كنيسة في سوريا.. الأنبار تطمئن: لا خلايا نائمة والأمن مستقر

شفق نيوز/ علّق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار، سعد المحمدي، يوم الاثنين، على التفجير الذي استهدف كنيسة في سوريا، والذي تبناه تنظيم "داعش"، مؤكداً أن الوضع الأمني في المحافظة "مستقر جداً" ولا توجد مؤشرات حالية على وجود خلايا نائمة تشكل تهديداً حقيقياً.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز: "صحيح أن هناك احتمالات لوجود خلايا نائمة في بعض المناطق الحدودية في سوريا، لكن في الأنبار، ونتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، لا توجد مخاوف حالياً من أي تهديد مشابه".

وأضاف، أن "القوات الأمنية بكل صنوفها، وبدعم من الوكالات الاستخبارية، تعمل على مدار الساعة بحذر ويقظة للحفاظ على أمن المحافظة"، مشدداً على أن "الأنبار اليوم تشهد استقراراً أمنياً واضحاً، ونسعى بكل طاقاتنا إلى استمرار هذا الاستقرار".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السورية، أفادت يوم أمس الأحد، بأن "انتحارياً لتنظيم داعش أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

في حين أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الأحد، بتجاوز حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق السبعين شخصاً بين قتيل وجريح.

وذكرت وزارة الصحة السورية لوكالة "سانا" للأنباء، أن "عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس ارتفع إلى 20 قتيلاً و52 جريحاً".